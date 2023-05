"25 años del asesinato de Tomás Caballero"

Tal día como hoy, un 6 de mayo de hace veinticinco años, el concejal de UPN de Pamplona Tomás Caballero era asesinado de dos tiros por uno de los verdugos de ETA. Murió después de ser señalado por el brazo político de la banda terrorista, por ser un defensor convencido de la democracia. Fueron muchos los que perdieron la vida por el fanatismo de una mafia criminal que se arrogó la representatividad del “pueblo vasco” a base de pistolas y bombas. Pero el Estado de derecho y la sociedad resistieron, no se dejaron amedrentar y finalmente, tras más de cuarenta años de terror, ETA fue derrotada. En mayo de 2018 anunció su disolución, escenificando hitos para consumo interno, incluida la simulación de un desarme. El objetivo de aquella liturgia era evitar a toda costa la sensación de una derrota sin paliativos. No lo consiguieron. El alivio que supuso no puede tapar el recuerdo de los años de terror, debe instaurarse una memoria compartida que permita transmitir a los más jóvenes la existencia todavía de un mal a depurar judicial y moralmente. Porque la negativa etarra a formular la más mínima autocrítica y a asumir el daño injusto causado por personas con nombre y apellidos ensombrece la memoria. La desaparición de ETA ha sido un triunfo de la democracia, pero falta que sus integrantes de entonces y sus herederos de ahora dejen cuando menos de reivindicar el terror como algo históricamente inevitable. Bildu, la heredera de aquel grupo municipal de HB que no condenó el asesinato de uno de los integrantes de la Corporación de Pamplona, veinticinco años después sigue muy lejos de los parámetros democráticos exigibles a cualquier organización política. Continúa sin condenar el crimen del concejal pamplonés y sin reprobar los más de 40 años de horror causados por una banda asesina. La figura de Tomás Caballero, desde ayer en el zaguán del Ayuntamiento de Pamplona, recuerda a un hombre bueno y tolerante, que se enfrentó a los terroristas para que la sociedad ganase la libertad.