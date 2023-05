"Una sociedad que no sabe hacia dónde va"

Esta sociedad española de principios del siglo XXI o ha perdido el norte o se tambalea, sin pensamiento, de una progresía inmadura, sin sentido común… Lloramos por las muertes ingentes de Turquía y Siria y aprobamos el aborto sin mayor miramiento a las consecuencias; nos duele la guerra de Ucrania y los cadáveres en las calles abandonados y aprobamos la ley de la eutanasia; aprobamos leyes perversas, donde los roedores tienen más derechos que muchos humanos; leyes que no traen progreso sino más desigualdad y miseria moral.

Son agujeros negros que de momento no vemos cómo rellenar con sensatez, consenso y humanismo cristiano. Leyes que favorecen que los violadores mengüen sus penas, que salgan algunos de la cárcel por la ineptitud, no de los jueces, sino de la inoperancia de gentes advenedizas con credenciales muy discutidas que no han cotizado a la Seguridad Social ni un duro en su vida anterior laboral.

Dónde estamos, qué filum determina nuestra especie de Homo Antecesor, Neanderthal o Sapiens. Qué difícil responder con el panorama que nos ocupa. Y con las excepciones debidas y respetadas, que son muy pocas, qué dicen de la ley trans, donde otros países están volviendo a plantearse el daño y las mutilaciones que se están llevando a cabo, porque la gran fragilidad emocional que tienen estas personas entre la adolescencia y el primer estadio de la juventud, abandonadas a su suerte, se mutilan y se hormonan sin mayor criterio deontológico. Claro que sufren algunos niños y niñas con una psicología no aceptada y hay que acompañarlos en su evolución, no podemos abandonar al paciente, hay que hacer un buen diagnóstico para que no nos equivoquemos al hormonar a los niños por casi una pretensión caprichosa.

Un niño de 12 años tiene la capacidad de decidir sobre su vida, su género y su psicología como si fuera un antojo, que se puede variar en unos meses y volver de nuevo a ser lo que no se había diagnosticado y madurado con una labor de acompañamiento, porque ese niño necesita un guía, una orientación sincera, clara, con alguien que le ayude a madurar una decisión con la que muchas veces -y es frecuente que así sea-, tiene una duda normal en un proceso madurativo del que nadie puede tirar por la calle de en medio. Consecuencias físicas irreversibles y con daños muy serios que ya se están apuntando, por eso se hace necesario un diagnóstico para que el niño trans, tenga siempre alguien que le ayude en sus dudas y en sus lagunas, no pudiendo abandonar a estas personas menores que son más vulnerables, y precisamente porque no son capaces de tener un juicio asentado y maduro, que es comprensible y nadie lo duda, necesitan alguien profesional que les ayude: dándoles alternativas financiadas, estructuradas, organizadas, con sentido común y con un código deontológico. Nuestra ayuda siempre a los más vulnerables, es una pauta deontológica y científica y a ser posible con un diagnóstico evolutivo de acompañamiento, sin olvidar que la estadística que hoy manejamos según datos de la OMS, se estima que entre el 0,3% y el 0,5% de la población mundial es “trans”, por lo que en España habría entre 14.000 y 25.000.