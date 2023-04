Ya ha sonado el pistoletazo de salida. Comienza la carrera electoral. Once candidaturas concurren a los comicios forales. Los que tienen posibilidades de conseguir representación y los que no. Porque salvo sorpresa mayúscula, para Por un Mundo Más Justo, Eguzkilore y Voluntad Foral Nabarra Gurea, lo importante es participar. A partir de ahora, a ver quién promete más y mejor. Pero para que no nos traten como a memos, conviene rebobinar cuatro años atrás y comprobar qué nos prometieron y qué cumplieron. O mejor, qué no cumplieron. Ya saben, con quiénes no pactarían nunca jamás en la vida... Es el momento de pasar las facturas pendientes. Que hasta dentro de otros cuatro años, no habrá una nueva oportunidad. Once candidaturas que se reducen a tres opciones ideológicas: el centro-derecha, la izquierda y el nacionalismo. Luego, los pactos postelectorales los carga el diablo.