La memoria es selectiva, pero en las hemerotecas amarillea lo que no tan freudianamente se olvida. “No se conoce una sola reducción de penas. Y no se van a conocer. Es propaganda machista”. En efecto, fueron las declaraciones de Irene Montero, pronunciadas con el tono perpetuamente airado que la caracteriza, seis meses antes de que su ley haya beneficiado a mil agresores sexuales y puesto en la calle a más de un centenar. ¿Debería dimitir? No: los hechos son machistas. Yo te creo, Irene. Es innecesario consultar el cementerio de los periódicos atrasados para asombrarse de nuevo. El koala Jordi Évole entrevistó hace una semana a Yolanda Díaz. Comenzó su entrevista con una declaración de intenciones, pues dijo sentirse en sintonía ideológica con la entrevistada. La sonriente Yolanda asintió con ojos achinados. No hace falta ser experto en psicología para deducir que si una entrevista comienza así, lo siguiente que vas a recibir será un gancho en el hígado. Entre la ensalada nada ilustrada de preguntas y respuestas, me quedo con una. El koala lanzó el golpe sin previo aviso. Nunca lo esperarías de un peluche: “Si usted fuera presidenta, ¿hubiese hecho dimitir al ministro Marlaska después del asalto a la valla de Melilla donde murieron veintitrés inmigrantes?” Respuesta: “Si yo fuera presidenta ficharía a un gran experto para que hiciese cumplir los derechos humanos en Melilla y en todo el mundo” (sic). Tras la declaración de intenciones se hizo un breve silencio en el que me pareció escuchar el vuelo rasante de un superhéroe dispuesto a cumplir los sueños de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Si no fuera por el acento gallego que delataba su contrariedad, probablemente causada por su inane repuesta, se diría que sus palabras las había copiado de una redacción escolar. Y así pasan los días. Mientras, un Laporta embarazado echa balones a Franco para evitar dar explicaciones sobre el caso Negreira. Aquí el que no se entretiene con la actualidad es porque lee a Séneca. Actualidad o estoicismo.