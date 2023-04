Me parece estupendo y me adhiero a la petición de una mayor dotación de servicios en Ripagaina, tanto de centro de salud, como de escuela infantil o de comercios. Pero a su vez me gustaría lanzar un grito desesperado ya que tengo dos hijos pequeños que día sí y día también vuelven a casa con las zapatillas manchadas por excrementos de animales. Y no precisamente de zonas de césped o hierbas si no de la propia acera, por donde caminamos el común de los mortales de manera civilizada. Que no tienen culpa los pobres bichos, pues no. Pero sí mis queridos vecinos que no recogen las necesidades de sus canes y mis hijos las traen a casa, con todo lo que eso conlleva de condiciones de insalubridad evidentes. Así que si alguien es tan responsable para cuidar de una mascota, igualmente para recoger sus excrementos y predicar con el ejemplo. Ripagaina y sus aceras lo agradecerán. Por favor...

Almudena R. Jiménez