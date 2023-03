¿Dónde ha estado la señora Chivite esta legislatura?

En la presentación del particular balance de los grandes logros realizados por el gobierno, la señora Chivite nos deleitó manifestándonos que había cumplido con el 88% de su programa legislativo. Se le olvidó decir que su gobierno excluyente y nacionalista solo había gobernado para la mitad de los navarros y que había mentido y traicionado a la otra mitad que se sienten excluidos de su programa legislativo.

Nos contó que sus acuerdos con Bildu han sido “para fortalecer los servicios públicos que han servido al conjunto de la sociedad navarra”. Si esto es así la señora Chivite no debería estar preocupada, pues seguramente el electorado la entenderá y sacará la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Pero parece que esto no va a ser así a tenor de las encuestas que conozco, en las que el PSN pierde tres parlamentarios. La señora Chivite, al igual que Sánchez, comenzó mintiendo a sus votantes, se apoyó en los que dijo que nunca pactaría, partiendo así a la ciudadanía navarra, entre los defensores de la Navarra real y los que quieren una Navarra ilusoria integrada en Euskadi, dejando así fuera de su acción de gobierno a la gran cantidad de navarros que no están de acuerdo con las propuestas de sus socios, bajo cuya sombra y condiciones ha gobernado.

Chivite ya no puede ocultar que ha bailado al son de la gaita de Bildu, de esto pueden dar fe las víctimas del terrorismo y los navarros discriminados por no saber vasco en el acceso a la Administración Pública, que es de todos y que en el futuro no esperan nada mejor. Ya lo afirmó Laura Aznal, cabeza de lista de Bildu: “Bildu no solo va a seguir siendo determinante la próxima legislatura, sino que va a ser aún más determinante”. Mal casa esta afirmación con la que la señora Chivite nos lleva diciendo estos días, “ de que nunca gobernará con Bildu”. A menos que la palabra gobernar tenga significados distintos, según el diccionario de Sánchez y Cerdán, bajo mi humilde opinión tengo la seguridad de que los pactos del PSN y Bildu ya están realizados, los ayuntamientos para Bildu y el gobierno para Chivite, pues se puede hacer casi más por la patria vasca desde la intimidad de los ayuntamientos que desde el gobierno. La presidenta, a continuación y según he leído en DN, dijo otra frase ininteligible para el común de los mortales: “Esta ha sido la legislatura del bien común” y sacando pecho concluyó que “había sido la legislatura de la salud”. O ha estado gobernando desde Dinamarca o se está riendo de los ciudadanos navarros que soportan, con dignidad, el colapso de la sanidad que no se puede comparar con la que UPN nos dejó- apaga y vámonos-. Lo único nuevo en la sanidad navarra son los regalos en maquinaria ultramoderna que nos hizo Amancio Ortega, al que por cierto sus socios de gobierno insultan todo lo que pueden y más. Tambien presumió que con nuestros impuestos, por cierto cada día más altos, “ habían lanzado 7.000 plazas de funcionarios”. Se le olvidó reconocer que el acceso de los ciudadanos a relacionarse presencialmente con la Administración sigue siendo hoy una quimera. Como guinda final se apropió de todas las obras públicas realizadas en Navarra, incluido el interminable AVE y el Canal de Navarra, proyectos torpedeados y ralentizados constantemente por su socio Bildu, frutos de los tiempos en que UPN y el PSN colaboraban sin complejos por una Navarra más moderna y más desarrollada, con medios y capacidad de atraer inversiones.

Mención aparte merece el señor Alzórriz, cuyo único afán es hacer oposición a la oposición, el cual se convirtió en la Caperucita Roja del cuento con su gran frase: “Lo peor de esta legislatura ha sido la oposición voraz de Navarra Suma”. El olvidadizo portavoz del PSN no se acuerda o no quiere acordarse del pacto que hizo con sus socios, textualmente “para convertir a UPN en un partido irrelevante”, o la oferta de UPN de mantener a la señora Chivite como presidenta durante toda la legislatura si se apartaba de Bildu. O el apoyo a los presupuestos del año 2022 y 2023 si no se apoyaban en Bildu, así como el pacto acordado con todos los socios del gobierno durante el debate de nuestra comunidad, para excluir a UPN de las decisiones de gobierno.

En definitiva, con PSN y UPN trabajando juntos la historia nos demuestra que Navarra y sus ciudadanos prosperan. Con Bildu Navarra languidece, pierde su identidad y se empobrece. Y, de rebote, sus ciudadanos.

José I. López Borderías, ex consejero.