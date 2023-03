Ya ha salido el primer vídeo de campaña del PSOE que se titula ‘Defiende lo que piensas’ y no sé si a veces lo mejor sería darse por vencido. No hay nada más peligroso que emperrarse en las cosas. Tampoco se sabe si es que hay que defender cuando en el PSOE pensaban que los empresarios contribuían al bien de España o ahora que los ponen de bandidos explotadores y devoradores de niños. En sus cambios de opinión, ágiles y violentos como el toro que se vuelve en la Estafeta, el sanchismo somete a sus seguidores a tales pruebas de fidelidad política que han tenido que tratar a algunos de lesiones por hernia argumental. Me acuerdo del pacto con Bildu en Navarra, cuando tuvieron que defender que no pactarían y, después, que el acuerdo suponía un triunfo de la democracia. Me ha gustado mucho que la campaña de Sánchez sea justamente una celebración de la coherencia y una invitación de la gente a defender lo que piensa, aunque la gente andará preguntándose qué es lo que pensaba cuándo, y esto es algo que le ha sucedido a todo el mundo en la vida. Yo he cambiado tanto y tan bien de parecer que, últimamente, ando preocupado de que mi juicio sea siempre el mismo, que el criterio se esté tan quieto que parece que se me haya muerto. La evolución temporal del juicio es natural y hasta saludable, pero la verdadera magia sucede cuando la opinión se superpone y se piensan dos o más cosas al mismo tiempo. “El amor es un puente, pero es un laberinto”, escribió David Eloy. La mejor película en los Oscar se llama ‘Todo, todo el rato y en todas partes’ y el título es un perfecto enunciado sanchista por lo metavérsico. La ambición de unir todas las cosas en un mismo momento siempre resultó bella. Mi padre pretendía que soltaran todos los fuegos artificiales a la vez y así, el espectáculo de la pirotecnia fuera mucho notable. Cuentan que la industria de Hollywood pretende reconciliarse con el público joven premiando una cinta en la que dos adultos pugnan por ver quién le introduce al otro un juguete anal. No sabría decir si va a funcionar, porque no he visto la película según el mandato de Manolito Vidal cuando proclamó que, para hablar con propiedad de una película, lo mejor era no verla.