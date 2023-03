Reflexionad... si no es molestia

Cuando la presidenta María Chivite afirma que su partido, el PSN, está con las víctimas del terrorismo, las palabras se le van por la alcantarilla. No encaja bien estar con las víctimas y a la vez de la mano con quienes han amparado a sus verdugos. De nuevo, el Gobierno foral no ha ido más allá de considerar “necesario” que “aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan pública una reflexión ética integral”. Seguro que los etarras y Bildu están temblando con semejante nivel de exigencia. Violadores de mujeres y pederastas, reflexionad vosotros también... si no es molestia.