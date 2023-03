Caídos del cielo

El día 19 de febrero sonó una llamada de una paciente dependiente en Salinas de Ibargoiti. Acudimos como en tantas ocasiones para dar un servicio a domicilio, lo que no podíamos imaginar es el final: tras atender a la paciente, el ascensor se desplomó y nos caímos del cielo.

La actuación en el lugar fue muy eficaz, comandado por Félix, no tuve que esperar nada para ese tratamiento inicial, pero vi a mis compañeras de urgencias cansadas, ya que muchos pacientes sobrecargan las urgencias con cuestiones banales, quejándose del tiempo de espera en las consultas. Les puedo asegurar que las urgencias graves no esperan y recordar que las banales no deberían ir al Hospital.

Debido a mis lesiones y al ser un accidente en el que intervenían fuerzas cinéticas importantes, me ingresaron 24 horas en observación, donde me vieron médicos de urgencias, traumatólogos, el cirujano torácico y el neurocirujano, todos en un mismo día y en domingo. Hay que valorar la gran prestación que da la Sanidad Pública, no debemos de caer en el pesimismo ya que el grado de eficiencia es muy alto. Tras informarme de todas mis fracturas, me subieron a la segunda planta de la antigua Virgen del Camino. Tengo que agradecer a todo el personal el trato humano que durante todo mi proceso me han dado. Nunca vi una mala cara ni un mal gesto. A todas las enfermeras, médicos y auxiliares, les llevaré siempre en mi corazón.

El jueves 23 de febrero tocaba cirugía. Quizá fue el momento más complicado tras el accidente. Con una vértebra rota y la fractura del esternón, tenía miedo a la anestesia por las complicaciones tanto de la punción lumbar como por la intubación. Me bajaron y cuando llegué al quirófano sentí miedo. Entonces apareció María, la anestesista, recuerdo que me cogió la mano y me dijo con una voz cálida: “Estáte tranquilo que no te vamos a dejar que te pase nada”. Eso me dio una confianza tremenda, tras lo cual me anestesiaron y recuerdo despertar con una sensación placentera. Tras la operación todo salió bien, la estabilización de mis lesiones permitió que me dieran el alta hospitalaria. Ya volvía casa, había estado muy bien cuidado en el hospital pero es fácil emocionarse cuando uno entra en su casa rodeado de la familia, a la cual estoy muy agradecido -esos besos de mis hijas Claudia y Manuela curan más que todas las pastillas-.

Quiero agradecer a la familia de la casa accidentada su interés por mi salud, a todos los médicos, enfermeras y auxiliares tanto de las ambulancias, urgencias como de observación o la segunda planta, al equipo del Servicio Social de Base (SSB) de la zona por su constante apoyo, a la Sociedad de Médicos Generales y de Familia (SEMG) por sus ánimos, al Centro de Salud de Noain por el cariño con que me tratan. También a los alcaldes de Noain, Sebastián Marco, Cendea de Galar, Oscar Amóztegui , y la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, por su comprensión. Como todo en la vida nada es perfecto me entristece enormemente que el alcalde de Beriain, Josema Menéndez, esté aprovechado mi convalecencia para atacar injustificadamente al Servicio Social de Base, intentado politizar al SSB.

También quisiera dar mucho ánimo a las tres personas que me acompañaban en el ascensor y que están convalecientes. Decirles que dentro de no mucho tiempo esto será una pesadilla para contar a nuestros amigos en una noche de anécdotas y de ilusión.

Manuel Mozota Núñez, médico del C.S. Noain.