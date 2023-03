"Por una tecnología transformadora e inclusiva"

Las Naciones Unidas han escogido como lema para este 8 de marzo la inclusión en el mundo digital para la igualdad de género, en consonancia con el tema prioritario del LXVII período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer: “La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”.

El acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) es necesario para avanzar porque, entre otras ventajas, facilita la entrada a aspectos fundamentales como una educación y una sanidad de calidad que mejore los niveles de bienestar. Asimismo, bien empleadas, permiten obtener información transparente y veraz que ayude a la ciudadanía a participar y tomar decisiones que afectan de manera positiva a su entorno. Por tanto, acceder a ellas es necesario para prosperar y evitar la brecha digital.

Según los datos del Informe Brecha Digital de Género, elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (2022), el 92% de la población española entre 16 y 74 años se conecta a Internet al menos una vez a la semana, sin diferencias entre mujeres y hombres. En relación con la brecha de género en el uso regular de Internet, España se encuentra en el grupo de países sin diferencias entre hombres y mujeres junto a Finlandia, Países Bajos, Eslovenia, Hungría y Grecia. El 56% de las españolas tiene habilidades digitales básicas, solo tres puntos porcentuales por debajo del porcentaje de hombres con las mismas habilidades. Y, si hablamos de competencias avanzadas, la diferencia es de dos puntos porcentuales (40% en mujeres frente al 42% de hombres). Vale la pena recordar que en 2020 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas premió a la asociación navarra Innovactoras con el World Summit on the Information Society (WSIS), reconociéndola como una iniciativa liderada por mujeres que aprovecha las TICs para avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Además, las españolas ocupan el segundo puesto en la clasificación de la Unión Europea en el porcentaje de mujeres que realizan cursos online. No obstante, el 26% de las personas matriculadas en Ingeniería y Arquitectura en universidades españolas son mujeres, frente al 74% de hombres. Este dato contrasta con el total de la población universitaria, donde el 57% son mujeres. El problema de que esto suceda en el ámbito tecnológico (donde suponen el 1,6%), es que, en el diseño de algoritmos, programación y otros fundamentos del mundo digital, la voz del 50% de la población no toma decisiones. Esto se replica en el emprendimiento, donde solo hay un 14% de fundadoras de start-ups en España. No obstante, una parte positiva de esta brecha es que la mayoría de las emprendedoras considera que el hecho de ser mujer ha sido un factor positivo en su emprendimiento.

Incorporar a las mujeres a la tecnología permite soluciones más creativas y tiene un mayor potencial para las innovaciones al promover la igualdad. Su falta de inclusión, por el contrario, tiene un coste enorme. Los avances de la tecnología digital ofrecen nuevas posibilidades para resolver los retos humanitarios y de desarrollo, y para ello hace falta sumar talentos; por lo tanto, el desarrollo de una educación digital e inclusiva y una tecnología transformadora constituye un requisito fundamental para un futuro sostenible que abarque todas las perspectivas.

Mª Cruz Díaz de Terán Titular de Filosofía del Derecho