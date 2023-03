¿Quién planifica las intervenciones quirúrgicas en el Hospital Universitario de Navarra?

Paciente de 93 años de edad, más de 6 meses de espera para una intervención quirúrgica, le ponen fecha para la intervención el día 28 de febrero. Hasta ahí puede considerarse una situación más o menos habitual. Protocolo de intervención: dejar de tomar el sintrón varios días antes, no tomar ningún alimento ni siquiera agua al menos 8h antes de la intervención, entre otras cosas. Este mismo día a la hora señalada se presenta en admisión para su ingreso, se le adjudica habitación a la cual es conducido por personal del centro, se pone el camisón de rigor, se le rasura dos horas antes, se le indica que se duche y espere a ser trasladado al quirófano.

A las 16.30h. personal del centro se dirige a su habitación y le dicen que no se le opera debido a la huelga de Enfermería. No voy a criticar un derecho a la huelga constitucionalmente reconocido, pero que con un anciano de 93 años se juegue con su salud es inmoral. Nadie en todo un Hospital Clínico de Navarra con más de 12.000 trabajadores se ha preocupado en pensar que hay personas mayores que merecen un respeto y si hay una huelga convocada para el día 28 de febrero, llamarlos o al menos decirles a la hora del ingreso que no se les puede operar.

Nadie en todo el Servicio Navarro de Salud es capaz de pensar en que un servicio público de calidad requiere planificar y prestar atención a los pacientes más débiles y necesitados. Pues no, en Navarra se está perdiendo esa profesionalidad, esa calidad que distinguió en tiempos a la sanidad y los servicios públicos en Navarra y nos estamos acostumbrando y, lo peor, nos estamos conformando con resignación a la buena suerte que en el caso de este paciente con más de 93 años no ha tenido. Vuelta para casa y a resignarse esperando algún otro día mejor planificado.