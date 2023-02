Han premiado en los Goya el documental de León de Aranoa sobre Joaquín Sabina, “Sintiéndolo mucho”, que reúne, un tanto caóticamente, como el propio personaje, rastros de su vida y sus canciones, y traza el retrato de este tipo con suerte; algo canalla, simpático y noctámbulo, gozador empedernido -lo que suscita una envidia general-, que se va convirtiendo, como él mismo dice, en un viejo verde o en el personaje de aquella canción de Serrat, tío Alberto, que tiene la suerte de encontrar al final del camino una mujer mucho más joven que le aguanta. Puede que los mejores de su generación se perdieran en la bruma de la drogas y los excesos, que murieran o no cuidaran su carrera, el caso es que Sabina fue a más, su tenacidad se alió con ese destino que juega a elegir sus preferidos y después de prodigarse en bares y tugurios triunfó con su lírica desgarrada, sus letras magníficas, llenas de ingenio y poesía, su imborrable Madrid. Sus canciones están llenas de amores funestos y mujeres fatales y tienen una deuda con Dylan, pero sobre todo con los corridos mexicanos, no en vano en la película le vemos en plaza Garibaldi, en México, cantando con un tequila allí donde lo hacían Chavela o José Alfredo Jiménez. En un mundo donde las ideas se inoculan en lotes, y sabemos por adelantado lo que piensa alguien dependiendo de su bando, Sabina -a diferencia de otros, inasequibles- ha sabido poner cierta distancia. Es muy de izquierdas, pero se va curando. Es ateo, pero semanasantero, y le gustan los toros a rabiar. De purísima y oro, donde muere Manolete, es una canción redonda, donde no sobra ni falta nada. En el documental vemos a Sabina antes del concierto atenazado por los nervios, como un torero antes del paseíllo, y luego al propio José Tomas, al que admira mucho, en Aguascalientes, demudado, pálido como la parca, presa de pánico, antes de pisar el ruedo. Es la imagen de alguien a punto de derrumbarse pero que va a por todas, que sale para jugársela y se olvida de todo tal como, cuando nos atrevemos, ya no hay miedo.