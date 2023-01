Precariedad de la Atención Primaria rural

El malestar en el sistema sanitario en general y del sistema de Atención Primaria en particular no es novedad en los tiempos que corren. Tampoco en Navarra, por desgracia. De todas formas, un mal de muchos no alivia la ansiedad de una persona necesitada de la atención de un profesional sanitario.

Por norma general, resulta más complicado ofrecer un servicio completo de Atención Primaria en las zonas rurales que en la ciudad. Una de las causas principales puede ser el inconveniente que supone el desplazamiento a sus puestos de trabajo para los profesionales, bien por el gasto, riesgo o cansancio añadido que supone. En este sentido, se podrían buscar soluciones tales como el contemplar el trayecto o parte del trayecto dentro de la jornada laboral, una compensación económica al salario o el disfrute de más días de descanso. Nada que no pueda ser, al menos, puesto en práctica como posible solución, siempre y cuando haya voluntad para ello. En este sentido, es bastante decepcionante ver cómo un sistema de Atención Primaria que echó a andar hace aproximadamente 35 años en la zona Norte de Navarra (Baztan-Malerreka-Bortziriak) y que se ha sostenido de manera sólida, está entrando en considerable crisis: con un equipo médico sin sustitución para atender a los habitantes de Igantzi-Arantza, una directora dimisionaria en el centro de salud de Lesaka, un plan de pediatría que brilla por su ausencia para la zona y una centralización forzada de la atención de Bortziriak en el centro de salud de Lesaka por falta de recursos humanos para terminar el año. Tengamos en cuenta que el servicio de transporte público en Cinco Villas- Bortziriak no existe y cada uno depende de sus propios medios para acudir al centro de salud de Lesaka . Las distancias medias a recorrer son entonces: Arantza (10km), Etxalar (8km), Bera (6km) e Igantzi (4km).

Por otro lado, resultará francamente decepcionante para aquellas personas que tanto lucharon por tener un servicio de Atención Primaria digno para la zona ver cómo el templo que construyeron se está cayendo a pedazos, coincidiendo además con su momento vital posiblemente más dependiente de este servicio. Y ocurre todo esto en una clima socio-político post-pandémico que hasta la fecha dice impulsar el modelo de vida en el medio rural. ¿Será verdad esto? También con un personal sanitario cargado de sobresfuerzos y tensión laboral. Creo que es necesario mimarles para que nos puedan curar, también, en el medio rural. Animamos pues a las autoridades sanitarias de Navarra que destinen los esfuerzos y recursos adecuados para la rápida solución de este problema de primera necesidad.

Maite Olaetxea Indaburu, en representación de las vecinas y vecinos de Bortziriak.