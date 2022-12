Irujo-Saiz, en guerra

La consejera Elma Saiz y el consejero Mikel Irujo han tenido épocas mejores. El caso de la compra de mascarillas por Sodena está abriendo grietas entre el Gobierno del PSN y el de Geroa Bai. Dos en uno. Todos eluden responsabilidades, empezando por la presidenta María Chivite, como si Sodena no dependiese de su Gobierno. El consejero de Desarrollo Económico, ya harto de que se le intente cargar con el marrón, soltó públicamente la existencia de “unos papeles”, comprometidos, que él no ha visto, pero que la consejera Saiz había ocultado al Parlamento. La tensión entre ambos se cortaba con un cuchillo ayer en la Cámara foral. Sobra oscurantismo y falta transparencia, ese concepto del que hace gala este gobierno, pero no siempre lo practica. Y mientras todo el mundo trata de esquivar responsabilidades, las mascarillas pudriéndose y los miles de euros que costaron, en un pozo sin fondo.