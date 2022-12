PSN prepara el terreno

¿Alguien lo dudaba? A cinco meses de las elecciones municipales, Esporrín y el PSN no le dan a Maya ni agua. Ni aunque le dejase hacer los presupuestos de 2023 al grupo socialista, los aprobaría. Ya llevan tiempo de la mano de Asiron y de Bildu, que hay que ir preparando el terreno para el desembarque de Elma Saiz en el consistorio y lo que venga después. Con tirar de los tópicos de siempre -sin proyectos ilusionantes, plano...- salen del paso para no tener que explicar lo que todo el mundo sabe y se llama intereses partidistas. Y es que la socialista Esporrín empezó la legislatura con aquel festejado “¡Agur, Asiron!” y ha ido virando hasta hacer los comunicados conjuntamente. A imagen y semejanza de Pedro Sánchez y de María Chivite. Lo curioso es que a estas alturas de legislatura, ya no sorprende a nadie la metamorfosis del socialismo, ahora llamado sanchismo. No lo reconocen ni sus fundadores.