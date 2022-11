Un policía por contenedor

El papel lo aguanta todo. Policías y alguaciles multarán a quienes dejen las bolsas de basura fuera del contenedor, no hacen una separación selectiva o la meten a un contenedor que no corresponde. Tras un año, cero multas. Evidente. Salvo que los ayuntamientos pongan a un policía detrás de cada contenedor, y a ser posible, camuflado, es inviable. No hay logística para vigilar un imposible. Sería más rentable para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona -es decir, para los bolsillos de los ciudadanos- poner menos obstáculos a la hora de depositar las bolsas de residuos en los contenedores. Porque los de tarjeta aún te lo ponen más difícil. Además de la sensación generalizada de que se pretende controlar hasta tus basuras. Si una parte de los millones que está costando el cambio de llave a tarjeta se emplease en campañas de concienciación y en hacer más sencilla la vida a los ciudadanos, ganaríamos todos. Hasta la policía municipal.