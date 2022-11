¿Y las enfermeras qué?

Estos días se está hablando mucho de la situación sanitaria en Madrid, particularmente de la Atención Primaria, y sus urgencias, que han sido reabiertos sin personal médico.

Nos llama la atención que en Navarra bastantes centros de Atención Primaria llevamos mucho tiempo en esta situación. Durante la pandemia todo se excusaba y el personal sanitario transigió con mucha precariedad, falta de personal, carga de trabajo, compañeras y compañeros contagiados, vacaciones anuladas, horas extras, etc. Pero la pandemia terminó y no se aprovechó para mejorar la situación, sino todo lo contrario, se aprovechó para tomarla como algo normal.

Esta semana pasada, por ejemplo, el Centro de Salud de San Juan, que tiene tres servicios de pediatría (tres pediatras y tres enfermeras) ya de por si escaso, llevaba meses con una vacante sin cubrir, o sea una pediatra menos. Las otras dos pediatras han causado baja y no han sido cubiertas. Las enfermeras de pediatría continúan trabajando, pero sin su correspondiente pediatra en la llamada Unidad Básica Asistencial UBA. La UBA es un equipo y como su nombre indica es un mínimo. Cada una tiene su competencia, pero no independientes, sino complementarias, o dicho de otra forma tienen y deben trabajar juntas y en cooperación necesariamente.

Las enfermeras, grandes olvidadas, siempre en segundo plano - por muchos motivos, algunos ya retrógrados- son eclipsadas por la falta de médicos, y se nos obliga a asumir responsabilidades y tareas que exceden nuestras competencias. La administración, con un gran cinismo, nos dice que estamos “empoderadas”, esperando que nos lo creamos e insultando nuestra inteligencia para que asumamos tareas por falta de facultativos para ello. Saben que delante de los pacientes no nos vamos a cruzar de brazos, e intentaremos hacer lo mejor posible para ellos y más tratándose de bebes y niños, pero eso no significa que seamos idiotas. Como he dicho antes nuestro trabajo en equipo, podemos detectar necesidades de medicación y derivaciones a especialistas, pero siempre con posterior acuerdo médico. Y así tiene que ser, nosotras no podemos ni debemos hacerlo solas, por competencias profesionales y responsabilidad legal. Pero nos estamos viendo en la decisión de hacerlo o que el paciente, en mi caso, un niño o peor un bebé tenga que esperar uno o varios días para una dolorosa otitis, por ejemplo, o colapsar las urgencias hospitalarias.

Somos enfermeras, no la solución a la incompetencia administrativa, que pudo aprovechar la pandemia para mejorar la cada vez peor situación sanitaria. Esta semana se ha dado la noticia del exceso de muertes por falta de prevención y listas de esperas, para temas no urgentes, hasta que se convierten en urgentes y algunos en fatales. Solo recibimos quejas, de todo tipo, la salud es muy sensible y nos vemos en situaciones muy complicadas a nivel humano. Pero con medios muy limitados. El Gobierno de Navarra y el Departamento de Salud nos premia con contratos basura, una gigantesca eventualidad, oposiciones vergonzosas que premian a las que no trabajan. Eso sí, dentro de su vacua verborrea, estamos empoderadas y con eso nos quedamos. Seguiremos dando lo mejor de nosotras y lo saben, es nuestra debilidad, además de nuestra poca unidad a la hora de luchar por nuestros derechos.

Teresa Garde, en representación de enfermeras de Atención Primaria.