Los datos recogidos en los últimos años constatan que el paro de larga duración se sitúa como un problema estructural de difícil abordaje. Pero no por ello resulta menos preocupante. Cuanto más tiempo se pasa en desempleo más difícil es encontrar trabajo. Pese a reducirse el número de afectados desde 2021, en Navarra son todavía 11.324 las personas que están en desempleo y que no consiguen abandonarlo pese a llevar más de un año en búsqueda activa de trabajo. Una situación que se ceba además en mayor medida en las mujeres y en quienes presentan niveles de formación más bajos. Si afrontar el paro ya resulta complejo en cualquier situación, no es difícil imaginar el drama que representa para muchas personas, económica y personalmente, que el mercado laboral les dé permanentemente la espalda. La persistencia del paro de larga duración es una pésima noticia que marca el devenir de muchas personas.