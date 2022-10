Presupuestos recaudatorios

El Gobierno de María Chivite ha dado un paso más para la aprobación de los Presupuestos de Navarra de 2023, año electoral, con la presentación de un proyecto que contempla un gasto (no financiero) de 5.238 millones de euros. En un ejercicio lleno de incertidumbres, como consecuencia de la guerra de Ucrania y el alza de los precios, el Ejecutivo foral presenta unas cuentas expansivas, con un crecimiento de 471 millones de euros, casi un 10% más que lo presupuestado este año. Una de las causas principales de este salto presupuestario, así como de los ingresos, es precisamente la disparatada inflación que afecta a miles de familias navarras y que genera una recaudación por IRPF e IVA récord para la Hacienda foral. Quedan por conocer las medidas fiscales previstas por el Gobierno, si finalmente opta por reducir la carga impositiva a la sociedad navarra y paliar de alguna manera el esfuerzo que está realizando en estos tiempos en los que los precios de la cesta de la compra y el coste de las energías están golpeando duramente las economías domésticas con rentas medias y bajas. La consejera de Economía, Elma Saiz, no tiene dudas de que los cuartos presupuestos de la legislatura presentados ayer saldrán adelante como los anteriores, con el apoyo de los socios del Gobierno (PSN, Geroa y Podemos) y de EH Bildu, con quien ya ha mantenido negociaciones con resultados en el propio proyecto presupuestario, aunque queda negociar otras propuestas y “compromisos políticos”, además de la fiscalidad, donde reside el principal escollo para el acuerdo: la izquierda abertzale defiende un aumento en el Impuesto de Sociedades, que a los socialistas no les parece oportuno. Pero ni siquiera las posibles discrepancias respecto a las medidas fiscales romperán el acuerdo con Bildu, que se ha convertido en esta legislatura en socio prioritario del Gobierno de Chivite, con el claro objetivo de continuar su blanqueamiento y arrinconar al principal partido de la Comunidad foral, Navarra Suma.