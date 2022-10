El planeta de Alzórriz

El PSN se supera y a Ramón Alzórriz le toca ponerle voz. Soberbia no les falta. No se entiende de otra manera que diga que están “convencidos de que la mayoría de la Policía Foral valora los logros conseguidos esta legislatura”. Con la que está cayendo, y viene de lejos, y se quedan tan anchos. Que los socialistas eludan la autocrítica no es novedad. Pero tratar de hacer comulgar al resto con ruedas de molino no tiene un pase. Doscientos policías forales se manifestaron la semana pasada para denunciar el incumplimiento de la Ley de Policías y señalar al vicepresidente Remírez. Y, por si fuera poco, 32 de los 34 mandos policiales se sumaron a sus reivindicaciones. Un panorama idílico, señor Alzórriz, salta a la vista. Hasta sus socios de Geroa Bai y EH Bildu les acusan de falta de voluntad política para el desarrollo de la ley. Pero los socialistas siguen en su mundo ideal. El mantra hasta mayo está claro: pase lo que pase todo va de maravilla. No se lo creen ni ellos.