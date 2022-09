Las dudas del chiringuito

A la gente de a pie se nos pide ahorrar en la ducha, con la luz, en el coche, la calefacción... para hacer frente a una inflación descomunal. Mientras a los ciudadanos nos demandan contención, el Gobierno del PSN, Geroa y Podemos se dedica a duplicar chiringuitos, montar estructuras innecesarias y crear cargos y carguitos. Como si la crisis no fuera con ellos. Ahí está dando sus primeros pasos el Instituto Navarro de Inversiones, un Sodena bis, por mucho que la consejera de Economía, Elma Saiz, intente explicar que son dos instrumentos distintos. El nuevo ente es un sucedáneo de aquella banca pública que exigía Bildu. Y que el PSN y Geroa Bai se lo han tenido que comer con patatas. Pues ya está aquí. Ahora la formación de Barkos parece caerse del guindo y se pregunta si no habrá duplicidades y solapamientos. Por dinero no va a ser. Y si escasea, otra vuelta de tuerca a los impuestos y lo llamamos tributo “solidario”.