Un año más, Leitza acogió el homenaje al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, asesinado por ETA en la localidad Navarra. Han pasado veinte años desde que la banda terrorista acabara de forma vil y cobarde con la vida de Beiro mediante una pancarta trampa. Y lo triste y doloroso es que después de tantos años siga sin esclarecerse el crimen. Su viuda, María José Rama, aprovecho el acto para pedir nuevamente justicia y que las víctimas de la barbarie y la sinrazón terrorista no queden en el olvido. Y lanzó un mensaje claro a las autoridades: “no considerar nunca el apoyo preferente o ayuda de quienes no han condenado a ETA. Eso agrava nuestro dolor”. La aritmética política, como en el caso de los socialistas tanto en Navarra como en Madrid, no puede ser excusa para pretender blanquear a EH Bildu, que sigue sin condenar la violencia terrorista ni los atroces asesinatos cometidos por la banda.