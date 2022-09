Vi algunos chinos en el funeral de Isabel II con mascarillas blancas. Pelín inquietante. ¿Saben algo que ignoramos? A la vez, nos hemos enterado del accidente de autobús que transportaba a residentes de Guiyang a un centro de cuarentena en el condado de Libo.

El autocar se salió de la carretera y cayó a una zanja profunda. 27 muertos de los 47 que viajaban. Se supo que eran personas “afectadas del brote de covid” por las fotografías publicadas en internet, donde se veía que todos, incluido el conductor, llevaban trajes y gafas protectoras.

Los seis millones de habitantes de Guiyang soportan duras medidas de aislamiento desde principios de mes. La gente se queja de que se traslade a los vecinos a centros de cuarentena lejanos en plena madrugada. Da bastante miedo.

Parece cosa de película, como esas cucarachas cyborg que están desarrollando en el instituto japonés Riken Cluster for Pioneering Research (esto suena a Mazinger Z). Las cucarachas podrían salvar vidas tras un terremoto. Un bicho vivo controlado remotamente.

Los insectos no sienten dolor, así que no hay necesidad de aprobación ética. Las cucarachas utilizadas son de la especie Cucaracha silbante, de Madagascar. Mide de cinco a siete centímetros y no vuela. Luego les pueden quitar el dispositivo para que el insecto “viva normalmente”. Los japoneses tratan mejor a las cucarachas que los chinos a sus ciudadanos.

En España vamos acabando con todas las restricciones. Pasaportes covid, mascarillas... El domingo, Joe Biden dijo en el veterano programa de televisión 60 Minutes que la pandemia de covid-19 había terminado. No sé. Suena un poco al “Aquí ya no se hace pipí” de Arnold Schwazenegger en Poli de guardería.