Ikurriñas sí, bandera de Navarra no

Aunque resulte increíble, para algunos es un despropósito que una bandera de Navarra ondee en la Plaza de los Fueros de la capital de Navarra. Desde el primer momento, antes de conocer los costes que luego han usado como excusa, los partidos nacionalistas se revolvieron ante el anuncio de su instalación. Poco a poco, el PSN de Chivite y Esporrín, también se ha unido al lamentable akelarre contra la bandera de Navarra.

Es cierto que el presupuesto inicialmente planeado se incrementó una vez se comenzó a desarrollar el proyecto de instalación del mástil. Este aumento, al margen del escenario de incremento general de precios, está perfectamente motivado, fundamentalmente por dos aspectos: la primera razón es la necesidad de ejecutar una cimentación especial (más costosa), mediante micropilotes, un dato conocido a partir del encargo de un estudio geotécnico y una vez medida la capacidad portante del terreno donde se iba a instalar; el segundo motivo es la instalación de varios focos para su iluminación, una decisión tomada a posteriori.

En cualquier caso, no se observó crítica socialista alguna por el coste de la bandera española que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), decidió instalar en una rotonda de la capital andaluza con un coste de 197.000 euros hace apenas 3 años. Sin embargo, fue el PSN, y no los nacionalistas vascos, quien presentó una declaración contra la instalación de la bandera en la primera comisión municipal de septiembre. Se confirmaba así el papel del PSOE como testaferro de Bildu, prestando sigla y firma a una moción que los nacionalistas no podían haber presentado sin enseñar la patita, pero en la que luego chapotearon alegremente.

Pero, ¿dónde estaban las plañideras batasunas cuando se inauguró la ikurriña gigante que ordenó levantar el PNV y que ondea en el Portal de Foronda, en Vitoria? Ikurriña gigante instalada, para más inri, para celebrar el aniversario de la capitalidad de la ciudad.

Vaya, que los mismos que en el País Vasco financian (y celebran) la carta de capitalidad de Vitoria, en Navarra eliminan la de Pamplona. Por no hablar de la bandera, claro: los que en Vitoria levantan ikurriñas en Pamplona critican el izado de la bandera de Navarra.

Tampoco se observó el repentino celo economicista de Bildu cuando en 2014 decidió colocar una ikurriña también de grandes dimensiones en San Sebastián, para responder (qué sincero y conmovedor motivo) a una sentencia del Tribunal Supremo que les exigía colocar la bandera española en la fachada de la Diputación.

Hubo desmayos, de la emoción supongo, gritos por la independencia, bertsos y abrazos, cuentan las crónicas de aquel día, pero ni rastro de preocupación por el coste.

Tampoco cuando hace algunos años más, el alcalde de Villava colocó un mástil en la plaza del Ayuntamiento para burlar la ley de símbolos y poder colgar la bandera del País Vasco en una localidad de Navarra. El pufo duró menos de dos años, hasta que los tribunales le desmontaron el fraude. Pero supongo que hasta el último céntimo estuvo bien gastado. Al fin y al cabo, era una ikurriña.

Hablando de fraude, tampoco estaba muy preocupado el señor Asiron por las costas y las horas de personal municipal dedicadas a defender hasta el ridículo en los tribunales su obsesión por colgar la ikurriña del balcón del Ayuntamiento cada 6 de julio.

Porque lo que les preocupa, lo que les molesta, no es el coste, es la bandera de Navarra en sí. Quieren imponer la ikurriña en su lugar y a ello se han dedicado siempre. Esa bandera que, como explicó Asiron, tanto les gusta. “Vi frente a frente por primera vez en mi vida una ikurriña y, les tengo que confesar que me pareció la bandera más bonita del mundo”, afirmó en el Pleno del Ayuntamiento en septiembre de 2019. Qué emocionante.

Así llegamos al absurdo de que en Navarra la bandera de Navarra molesta, se cuestiona y se critica; y la ikurriña se promueve, se defiende… hasta lo disparatado en los tribunales, y a mordiscos y patadas si hace falta.

Lo triste es que el PSN/PSOE haya pasado de participar en manifestaciones en defensa de la bandera de Navarra a presentar declaraciones contra ella de la mano de Bildu y de Geroa Bai, haciéndoles el trabajo sucio a quienes siempre han estado en contra del símbolo de la realidad institucional, social e histórica de nuestra tierra.

El símbolo que merece colocarse con la dignidad necesaria y sin complejos precisamente en la Plaza de los Fueros de su capital.

Fermín Javier Alonso Concejal de NA+ en Pamplona