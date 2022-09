En 'El instante más oscuro' hay una escena en la que Winston Churchill decide bajar a la tierra, que en ese caso es el metro, a ver qué tal. A ver qué dice la gente. Y allí se convence de lo que ya estaba convencido: con Hitler no se pacta. Claro que esa escena es una licencia. Nunca sucedió. Como no han sucedido muchas de las escenas de The Crown. Es ficción, aunque basada en hechos reales. Y como diría Hitchcock, ¿quién es esa verosimilitud de la que usted me habla?

La ministra de Justicia, Pilar Llop, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la renovación del CGPJ y el bloqueo es un asunto que preocupa cada vez más a la población.

“Yo a veces voy en metro y en autobús y escucho a la gente que habla de este tema”. No se escucha otra cosa. Ya sé que lo suyo es de parte, pero hay quien realmente se cree que los temas que dominan las tertulias son los que preocupan a la gente. Pero qué manía con el transporte público.

En la Asamblea de Madrid, la oposición a Isabel Díaz Ayuso sacó taxistas. La voz del pueblo. Y la ministra del extraño prestigio, Yolanda Díaz, para apuntar la necesidad de esa cesta de Navidad para pobres (una que hay que pagar): “He bajado, como bajo todos los fines de semana, y me he encontrado con muchas personas. Una de ellas, un pensionista que gana 1.100 euros de pensión y me ha dicho: ‘Yolanda, seguid peleando por esta cesta de la compra’”. Lo mejor es “como bajo todos los fines de semana”. Como si bajara a la escotilla de Perdidos.

En El instante más oscuro Churchill se convierte en un tipo visionario por lo que ha escuchado en el metro. Gracias al buen pueblo británico. No nos fiamos de los políticos, y se van a fiar ellos de la gente.