Odio atávico a España

Qué poco han tardado los intolerantes en sacar la patita. Sólo han pasado unas horas desde que se anunció que la selección española femenina de fútbol jugará en El Sadar, y los cobardes del espray han hecho de las suyas, con pintadas insultantes contra España y contra la selección en los aledaños del estadio. Impresentable. A estos aprendices de ultras que pretenden imponer su ideología totalitaria les importa un bledo el fútbol femenino y su futuro. Y por su puesto, lo que quiere la inmensa mayoría. Ni saben lo que es el respeto ni les interesa. Que les quede bien claro, son una minoría que no representa a nadie. El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado un texto de rechazo ante estos insultos a la selección. ¿Todos? Claro que no. EH Bildu se queda al margen. Como siempre cuando está España por medio. Se inventan las excusas más peregrinas con tal de no condenar lo que no tiene ni un pase. Ellos a lo suyo. Vergonzoso.