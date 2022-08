Dura lex, sed lex, viene repitiendo de forma machacona el presidente del Gobierno en sus apariciones públicas, la ultima desde su refugio de La Mareta-Teguise en Lanzarote, antigua propiedad del Rey Hussein I de Jordania, que regaló al Rey D. Juan Carlos y que éste cedió al Patrimonio Nacional. Allí las vacaciones son gratis total, y la isla de César Manrique permite alzar la vista allende el océano.

Las leyes se cumplen o deberían cumplirse. Dicha máxima como forma de organización y funcionamiento de un Estado parece ineluctable, pero desgraciadamente como todos los principios generales deben graduarse, aunque no seré yo por profesión, amante de la ley y del orden constitucional, quien lo cuestione.

No voy a referirme a la definición de la ley porque puede resultar ocioso, aunque hoy estamos lejos de su entendimiento como “una ordenación de la razón, para el bien común, promulgada por quien tiene cuidado de la comunidad” (Sto Tomas de Aquino), que enseñaban en las facultades de Derecho.

Hoy la ley, con carácter general, cualquiera que fuera su contenido es la que emana, debidamente aprobada por el Poder legislativo, en nuestro caso de las Cortes Generales, aunque como es bien sabido España posee 17 parlamentos, que legislan por doquier. Y no se olvide, poseemos otros 17 legisladores gubernamentales, que son el Gobierno de la nación y todos aquellos otros gobiernos autonómicos que puede dictar decretos-leyes, sin control previo de ningún otro poder, y en la mayoría de los casos, sin respetar la urgente y excepcional necesidad. A estos últimos se refiere el presidente en su arenga con aire militar: ¡las leyes se cumplen!

¿Las leyes se cumplen? Todas no, si no que pregunten si en Cataluña se cumple el ordenamiento estatal o las sentencias judiciales. Por qué digo que no todas las leyes se cumplen, puesto que es un hecho manifiesto que todos los días se infringen las leyes y en ocasiones, por los poderes públicos; pensemos en las de tráfico, si bien es cierto que toda infracción puede conllevar su sanción, esa es la fuerza del Derecho, si no hay coerción no hay Derecho.

De lo expuesto y llevando el ascua a su sardina, podría pensarse que la advertencia del presidente sobre el cumplimiento del Real Decreto-ley 14/2022, sobre el ahorro del gas y el encendido público, (aunque como es sabido se trata de un Decretone, donde se mezclan peras y manzanas adornadas de un cierto aire comunitario), es una amenaza para quien no cumpla, escudándose en el poder de coerción del Estado, que es poderoso y en ocasiones selectivo.

La pregunta inocente es si las cosas con tan simples o no. ¿Quiénes son los destinatarios del Decreto ley citado?. En principio las CC AA, que son las que tienen la competencia para su mise en oeuvre, y ¿quién sanciona si los particulares o los propios poderes públicos no cumplen lo decretado? Aquí empiezan a surgir los problemas, como ocurrió con la declaración de estado de urgencia y sus excesos inconstitucionales.

Todo ello permite pensar que antes que tarde el presidente y su ministra de Transición ecológica deberán sentarse en una conferencia, sectorial o no, para ver cómo se llevan a cabo las disposiciones del Decreto-ley que afecten a las CC.AA. La autonomía tiene su verdadero sentido en el apego al terreno, en saber aplicar la ley general a su territorio. Esto es tan elemental que no debiera exigir justificación constitucional alguna. Es la razón porque la actitud de nuestro presidente creyéndose ir de vacaciones con los deberes hechos en forma de Decretone, ha hecho un pan como unas tortas al país, que debe sin duda rectificar.