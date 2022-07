No diga Policía Foral, diga Policía "low cost"

Las aguas bajan revueltas en la Policía Foral desde hace demasiado tiempo, pero en estos últimos días el río se está convirtiendo en torrentera que amenaza con desbordarse. Todo ello a cuenta del hartazgo de nuestro colectivo ante la inacción del Departamento de Interior, que después de tres años de gobierno han sido incapaces de sacar adelante ni uno solo de los reglamentos que contempla la Ley 23/2018 de Policías de Navarra. Amén de otras cuestiones que también tienen su importancia. Ya nos resulta indiferente si esta inacción es fruto de la incompetencia, la desidia, la falta de voluntad política o el deseo de humillar a los policías forales, pero el caso es que asuntos tan importantes como los reglamentos de Segunda Actividad, la Formación, la Provisión de Puestos de Trabajo, o la Jornada, Horarios y Retribuciones siguen olvidados en algún cajón de los despachos del señor Remírez o la señora López Antelo, y lo que todos queremos es que alguien -la señora presidenta, por ejemplo- tome cartas en el asunto y resuelva el entuerto.

Pasado el tiempo de las concentraciones públicas para protestar por este abandono de nuestro Departamento, la última decisión que se ha tomado en nuestro colectivo ha sido la de no ofrecernos para prestar servicios fuera de nuestros calendarios de trabajo y que son retribuidos mediante el abono de horas extraordinarias. Una decisión que hemos respaldado la unanimidad de los sindicatos de la Comisión de Personal al entender que los policías forales no damos más de sí. Sin querer resultar arrogantes, lo cierto es que nuestra organización debe mucho al compromiso y la profesionalidad de los policías forales, a ese plus que aportamos en muchas ocasiones para sacar adelante el trabajo. Pero nuestros responsables deben enterarse de que ese tiempo se acabó.

La práctica totalidad de las plantillas de las comisarías territoriales de Tudela, Tafalla, Elizondo, Estella y Alsasua, y buena parte de las unidades de la comisaría de Pamplona (Prevención, Intervención, Judicial…) se han comprometido a no cubrir servicios por horas extraordinarias fuera de sus turnos de trabajo, servicios que Policía Foral tiene comprometidos desde hace semanas o meses, que no entrañan emergencia de seguridad alguna y que en muchas ocasiones son favores de esos políticos que luego nos niegan el pan y la sal. Se acabó el seguir cargando sobre los hombros de la tropa las carencias y deficiencias de nuestra organización. Estamos cansados de denunciar que hacen falta “opes” más numerosas, y que la Policía Foral no puede ser la policía “low-cost” de Navarra, con las peores condiciones laborales y retributivas en comparación con las otras policías estatales y municipales que operan en Navarra, además de ser la que más carga de trabajo soporta.

El conflicto, pues, está servido. Y mucho nos tememos que no parará hasta la aprobación del desarrollo reglamentario de la Ley 23/2018. Y decimos aprobación porque estamos curtidos en la demagogia, las excusas, las dilaciones y engaños del consejero y la directora general, y lo único que deseamos es que el Gobierno de Navarra, si es que aún conserva un mínimo de vergüenza torera, cumpla con la ley que en su día aprobó el Parlamento. De lo contrario, habrá problemas en la prestación del servicio que tenemos encomendado. Nuestros cálculos apuntan a que pronto se abrirán grietas en los servicios de seguridad ciudadana que requiere una Navarra en Fiestas, o para cubrir los turnos en las mismas comisarías, que podrían cerrarse por falta de personal.

También se resentirá la remisión de los atestados a los juzgados, o la atención a las víctimas de delitos de lesiones o contra el patrimonio. Por no hablar de aquellas mujeres víctimas de violencia de género o de delitos contra la libertad sexual. El señor consejero decide.