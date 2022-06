El empleo público gana

Los datos son elocuentes. La plantilla del Gobierno de Navarra se ha incrementado en 5.000 personas en los últimos seis años. Todo el mundo quiere meter el pie en la Administración pública. ¿Por qué será? Desde 2008, el sector privado cuenta en Navarra con 20.000 trabajadores menos, mientras que el público ha ganado 10.000. ¿Es mucho? ¿Poco? Cuando hablamos de la Administración, de lo que se trata es de hacer una buena gestión y mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. No de generar empleo público sin más. Y no parece que el camino vaya en consonancia. Pese a la ingente inversión, sigue habiendo sectores que presentan claras insuficiencias. Y la labor del Gobierno es verlo y corregirlo. Ahí está el ejemplo de la Sanidad, o la queja recurrente de los ciudadanos, impotentes ante la imposibilidad de coger vez en algunas ventanillas. No se trata de engordar la vaca del Gobierno porque sí. Hay que ganar en eficiencia. Que la fiesta la pagamos todos.