O se está o no se está

"Es necesario recibir ya algunas respuestas desde el gobierno que den satisfacción al colectivo, educadoras y a las familias". Asunto: escuelas infantiles, tras un mes de huelga. Lo sorprendente es que quien reclama soluciones al Gobierno de Navarra es Uxue Barkos, es Geroa Bai, es el propio gobierno. Esto sucede cuando no hay un gobierno, sino dos. Hay un gobierno de consejeros socialistas y hay otro gobierno de consejeros nacionalistas. Cada cual con sus parcelas. Por eso, el gobierno socialista le “chantajea” al gobierno nacionalista con la ley de Vivienda, y el gobierno nacionalista le pone en el disparadero al gobierno socialista con la ley de peajes. El consejo de gobierno es uno y es ahí donde deberían dirimirse las discrepancias. Lo que no puede ser es que una parte de ese gobierno le diga a la otra, públicamente, que ponga remedio a la situación de las escuelas infantiles. Como sin con ellos no fuera la cosa.