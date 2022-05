La ministra nos toma el pelo

La ministra de Movilidad, Raquel Sánchez, o es una indocumentada o nos está tomando el pelo. O las dos cosas a la vez. La conexión del TAV navarro con la Y vasca está parada desde hace cuatro años, con la excusa, según la ministra, de que existe un “rechazo” que no pueden obviar. El TAV navarro, sin la conexión con Francia, no tiene ningún sentido, por tanto, el pretexto de la ministra es incalificable. Qué sería de esta tierra si se hubiera sometido a la tiranía de grupúsculos radicales, siempre del mismo espectro político. Hemos tenido suerte de que Raquel Sánchez no fuera ministra en tiempos de Itoiz y Canal de Navarra, de la autovía a San Sebastián... porque seguiría buscando no sé qué consensos. El TAV navarro necesita salida por el norte, Ezkio o Vitoria, tal y como quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos. No merecemos un gobierno y una ministra que justificar su inmovilismo se excusa en un supuesto “rechazo”.