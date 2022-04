Los gobiernos de Sánchez y Chivite y su gestión de la pandemia nos han acabado convirtiendo en expertos. No sanitarios, aunque por padecimientos se llega a opositar a ello, sino expertos en el libre albedrío: haga usted lo que le dé la gana. A partir de hoy deja de ser obligatoria la mascarilla en interiores, salvo algunas excepciones, y los trabajadores de muchas empresas desconocen aún si dejan el tapabocas en casa o no. Que lo determinen sus servicios de Prevención de Riesgos Laborales, han dicho quienes deberían decidir con claridad y no lo hacen. Que lo determinen los servicios de prevención deprisa y corriendo, en base a una autoridad confusa en comparación con el nítido marrón que les han endiñado.