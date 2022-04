El metaverso navarro mola

El despertador le ha sonado raro, más aflautado que otros días, pero no le da más vueltas. Piensa que quizás necesite un cambio de pilas y a otra cosa, mariposa. Concretamente a ponerse las gafas porque, con más de siete dioptrías en cada ojo, dar un paso sin ellas es ya como hacer equilibrismo sobre el alambre. Palpa la superficie de la mesilla en la oscuridad. La botella de agua. El teléfono móvil. Las pastillas para dormir. El libro. El paquete de pañuelos. Las pastillas para mantenerse despierto. Y, por fin, las gafas. Se las coloca y allá va, a comerse el mundo. Algo pasa. Lo del despertador no llega ni a anécdota comparado con esto: se acaba de dar cuenta de que las paredes lucen lustrosas, tanto que le parecen no ser las suyas. Para salir del dormitorio ha debido girar hacia la izquierda en vez de a derecha como acostumbra. Quizás el vino de la cena de anoche le esté todavía causando estragos. Oye ruidos al fondo. Será su pareja, preparando el desayuno. Va hacia la cocina con la sensación de que el pasillo de casa era recto, no curvo. Ya sabía yo que un vino de tetrabrik no podía ser bueno, concluye.

-¡Bienvenido al metaverso del Gobierno de Navarra!

Del tremendo susto cree sufrir un infarto. La cocina no es su cocina y a la persona que está allí no le había visto en la vida.

-Pero ¿usted quién es? -pregunta.

-El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital. No puedo creer que no me conozca.

-¿Quién?

-Está usted en nuestro nuevo metaverso y éste es mi despacho. ¿Le apetece que nos reunamos? El metaverso es un espacio virtual que permite interactuar no sólo con el contenido y los elementos dispuestos en él, sino también entre las personas que acceden a este espacio totalmente inmersivo.

-Yo venía únicamente a por un café y unas magdalenas.

-Pues a lo que yo le invito es a conocer este entorno que está revolucionando la forma de entender la economía, las transacciones, la comunicación, las relaciones y, en general, todo lo que hacemos en el denominado internet tradicional.

Debe de tratarse de una pesadilla, sospecha para sus adentros, así que se da la vuelta y opta por ir en busca de una ducha que le arrebate del mal sueño. Otra vez tiene la sensación de que el pasillo de casa era recto, no curvo. Juraría que había un cuadro imitación de Kandinsky colgado en una de las paredes, pero ya no está. Llega al baño y comienza a desnudarse.

-Oiga, ¿qué hace?

-¿Qué? -reacciona sobresaltado.

-Acaba de entrar en el auditorio de nuestro metaplace. Estamos en plena sesión de workshop, así que tápese sus partes que hay mucha gente viéndole en directo.

-Pero ¿usted quién es? -pregunta.

-El director general de Telecomunicaciones y Digitalización. No puedo creer que no me conozca.

-¿Quién?

-¿Acaso no le maravilla que el Gobierno de Navarra apuesta por la transformación digital como herramienta que nos une, nos conecta y permite dar con mejores soluciones compartidas a los retos que se nos plantean como sociedad?

Al agacharse para subirse los pantalones, nota que las gafas le pesan más que otras veces. Va a ser por esto, musita: por error, se ha puesto las de realidad virtual que le regalaron por su último cumpleaños para jugar al videojuego de disparar a zombis. Se las quita. Se calza las de miope astigmático y por fin todo vuelve a pertenecerle. Sus paredes sucias, su pasillo recto, su cocina, su baño y hasta él mismo, reflejado en el espejo mientras se mira a los ojos y se dice que hoy sí, Manolo, hoy en el centro de salud te van a coger el teléfono a la primera y el médico te va a atender en persona. Ciudadano moderno, hoy es tu día.

Nota: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia... O igual no.