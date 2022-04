Quien no estrena el Domingo de Ramos, no tiene ni pies ni manos”, decía el domingo pasado la viñeta de Ramón. Y como él tiene tanto de humorista como de filósofo, me hizo pensar y recordar aquellas Semanas Santas en que se estrenaba ropa, ya que era tanto lo que se salía de casa que quien necesitaba un traje se hacía con él para estas fechas en que se lucía tanto. Casi nada: desde la Procesión de Palmas a la misa Pascual del sábado. La Semana Santa, antes de que se convirtiera en vacaciones de Semana Santa era un ir y venir por calles y templos luciendo el traje nuevo. Me da la impresión de que ya no se estrena en estas fechas. Que no se ve al personal tan bien trajeado como en mi juventud. Quizás es solo la imagen de la Dolorosa quien ha salido a las calles luciendo ropa nueva este año: un velillo blanco de seda bajo su luctuoso manto enmarca el rostro que conmueve a tantos.

No me parece irreverente citar junto a ella a Ramón, ya que como he dicho es tan humorista como filósofo, porque su frase de que quien no estrena el Domingo de Ramos no tiene pies ni manos, me da la oportunidad de corregir mi error de otra Ventana de hace años, en la que comenté lo que muchos pamploneses y yo misma creíamos: que la imagen carece de brazos. Una de las camareras me informó de que la Virgen tiene un cuerpo completo, y que despojada de sus ropajes de tela parece una pastorcita. Lo que no se sabe es si este cuerpo es obra del mismo artista que esculpió el rostro y las manos. Y como así me lo dijo quien tantas veces la vistió, así se lo digo a quienes como a mí, alguien transmitió la errónea información.

Pastorcilla en su interior, por fuera madre doliente, porque ver morir a un hijo es el mayor dolor que puede sentirse, la Dolorosa recorrerá otra vez Pamplona para retornar a su Nazareth de la parroquia de San Lorenzo con la nueva toca de seda natural blanca, que es como luz de esperanza bajo su manto negro.