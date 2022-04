"El cartel de Aquerreta no es de este mundo"

Aquerreta ha hecho un cartel para la feria del toro en el que no sale el toro, lo que ha creado gran estupor y alguna airada protesta. Una bazofia, he leído. Salvo con los carteles de sanfermin, el arte no despierta nunca tales pasiones. Pero esto es un paso más. Incluso cuando Urmeneta hizo su cartel en el 2013, que también trajo cola, eligió una mesa plegada cuyas patas parecían la silueta de un toro. Era algo rompedor, pero tenía una referencia clara: era un toro deconstruido, minimalista, con el aire de aquel sillín de bicicleta que Picasso utilizó también para su toro. También Úrculo pintó en su cartel aquellos sombreros, tan suyos, que caían flotando hacia el ruedo, como pidiendo una oreja. Son carteles donde el toro no sale, pero está presente. El cartel de Aquerreta es otra cosa, no es de este mundo. Rompe del todo con la tradición y eso, en san fermín, que es siempre repetición de lo mismo, es un pecado que no se perdona. Aquerreta, en realidad, ha sido fiel a su estilo, como todos los que han pintado su tauromaquia para la feria, pues un artista que cuaja es siempre reconocible. Botero, por ejemplo, pintó hace años un cartel con un torero gordinflón de los suyos, como esperaba todo el mundo. Aquerreta no nos ha engañado, ni ha engañado a la Meca que lo ha elegido a sabiendas para conmemorar los 200 años de la plaza con esta obra distinta, que despista y espiritualiza la fiesta. La plaza aparece arriba en el cartel, en un rojo intenso, como si ardiera o fuera una emanación, mientras que abajo hay dos figuras que pueden ser dos ciclistas o dos ángeles, más lo segundo que lo primero. Son figuras de icono, difuminadas, hieráticas, que están a punto de hacerse invisibles. Es el cartel más lejano posible a los de las peñas, y solo por eso merece un voto de confianza. Además, ahora que se habla tanto de unos sanfermines distintos, renovados, de dotarlos de un toque cultural, de dignificarnos, es lo que toca y si no aparece el toro, es que habrá sido indultado.