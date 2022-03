Alquileres al 2%

Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, en medio de una inflación galopante, el arrendador de un piso sólo podrá aumentar el precio del alquiler un 2%. Una de las medidas “sociales” del Gobierno de Sánchez para luchar contra la crisis. Pero a costa de los ciudadanos, porque de las arcas públicas no sale un euro. No puede ser más discriminatorio. Si la actualización del alquiler toca hoy, 31 de marzo, el propietario puede subir el precio un 8%... Pero si casualmente la renovación del contrato es un día después, se penaliza al propietario con ese límite del 2%. Y así hasta el 30 de junio. Tres meses. Esta medida, que lleva el nombre del PSOE y el apellido de Unidas Podemos, vuelve a poner en el punto de mira a los propietarios, peor aún, a unos pocos propietarios. Siempre sospechosos. Donde no mira este Gobierno es a su mastodóntica dimensión, con veintidós ministerios, unos cuantos tan inútiles como prescindibles.