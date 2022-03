El sector inmobiliario teme que limitar la subida del alquiler reduzca la oferta

A la espera de conocer la letra pequeña de la medida, el sector inmobiliario navarro recibió ayer con desconfianza la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de limitar de forma temporal la revalorización de los alquileres para aliviar el pico de la inflación limitando a un 2% la subida en los contratos que se actualicen hasta el 30 de junio. Una medida que, advierten, puede derivar en el corto-medio plazo no sólo en una reducción de la oferta sino en un encarecimiento de los precios de los alquileres en los nuevos contratos que se firmen y que además temen se pueda acabar prorrogando lo que sería una manera de controlar las rentas de facto. Será un respiro para los inquilinos pero el propietario se verá perjudicado porque dejará de percibir una cantidad en la que la variación estaba estipulada en el contrato mientras el coste de la vida sigue en aumento lo que puede terminar provocando que muchas de las viviendas destinadas al alquiler se terminen vendiendo. Así lo asegura, Fernando Flores, de Pisos Navarra, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Navarra en la que se agrupan 17 agencias y delegado en la comunidad de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. “La mejorar forma de abaratar los alquileres es ofreciendo garantías y seguridad a los propietarios”, completa Karol Zabalza, CEO de Inmobiliaria Habitat. Desde el sector también aseguran que la mayoría de los propietarios no está trasladando de forma completa los incrementos del IPC a las rentas de sus alquileres. “Lo lógico era no aplicar esa subida al 100%, pero digamos que la decisión debe estar en manos de cada propietario que es el que debe asumir ese riesgo o no”, razona el responsable de otra agencia quien sostiene que el arrendador obtiene mayor rentabilidad con la estabilidad de inquilinos que permanecen en la vivienda al menos cinco años.