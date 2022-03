"Las lecciones del coronavirus"

Cumplidos dos años de pandemia, la vacunación masiva y el conocimiento adquirido en la lucha contra ella han permitido el regreso a un escenario muy similar a la normalidad. Persiste la incertidumbre sobre la evolución futura del virus y su eventual impacto en la salud pública. Sin embargo, las dispares opiniones al respeto que conviven en la comunidad científica y las cautelas inherentes a ella no impiden una coincidencia de fondo en que lo peor ya ha pasado, salvo sorpresa mayúscula, y en la necesidad de volcar los esfuerzos en evitar nuevas crisis de unas dimensiones tan mayúsculas. Ese objetivo requiere como punto de partida un análisis en profundidad sobre la actuación ante esta emergencia sanitaria tanto de los poderes públicos como de los demás agentes implicados. No con el objetivo de culpar a nadie de una catástrofe de carácter planetario, sino con la sincera voluntad de realizar un diagnóstico riguroso sobre las circunstancias que han rodeado a la covid y, a la luz de la experiencia, establecer acciones más eficaces a fin de prevenir hasta donde sea posible situaciones de ese tipo y responder con éxito a las que eventualmente puedan darse en el futuro. Ahora que la situación epidemiológica ofrece por fin un respiro y existe la suficiente perspectiva, es el momento de plantear una reflexión sobre las enseñanzas que deja el combate contra el SARS-CoV2. Bien a través de una auditoría encargada a expertos de prestigio o una comisión parlamentaria de estudio por la que, aparte de ellos, desfilen representantes de los principales sectores afectados para exponer propuestas y recomendaciones. Es preciso evaluar, entre otras múltiples cuestiones, el dimensionamiento y organización del sistema de salud, la suficiencia del marco jurídico vigente, el modelo de asistencia a los mayores o los mecanismos de cogobernanza, y acordar los cambios que se estimen pertinentes. La conveniencia de impulsar un marco de debate sereno es incuestionable, aunque la crispación extrema que atenaza el país no invita al optimismo.