En una entrevista con este periódico, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya , adelantó que tenía en mente un nombre muy especial para lanzar el chupinazo de San Fermín, y apuntó que era una persona indiscutible. Las cábalas que entonces ya apuntaban a la posibilidad de que esa persona fuera el ex futbolista Juan Carlos Unzué se han confirmado. El deportista navarro es el candidato que el alcalde va comunicar hoy a la Junta de Portavoces. Juan Carlos Unzué, aquejado de ELA, lleva meses desviviéndose por dar visibilidad a la enfermedad, tratando de que las cosas cambien en beneficio de quienes tienen que padecerla y ayudando a reivindicar la vida digna de los pacientes. “Si deciden que debo ser yo en el que tire el chupinazo, pues encantado porque daremos más visibilidad a la enfermedad, que es mi objetivo. Si no, no pasa nada”. Un ejemplo de coraje y humildad, que hacen de Unzué un candidato ideal.