Cinco mil insumisos

Que hay necesidad de mejorar la separación de residuos urbanos y su recuperación está fuera de cualquier debate. El quid de la cuestión está en el cómo. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona insiste en que el sistema de contenedores con tarjeta que ha implantado en varios barrios de la capital es el método idóneo. De momento le han salido más de cinco mil domicilios insumisos que no quieren saber nada del asunto o no se apañan. Cuando un 22% del total de hogares está dando la espalda al nuevo sistema es evidente que algo falla. Por no hablar del aumento del “bolseo”. La clave en el reciclaje está en la concienciación y responsabilidad de los ciudadanos. El trabajo está en casa. Y lo que se espera de la Administración es que establezca el sistema más cómodo y útil para dar servicio. Si hay ciudades en las que los contenedores están abiertos y el sistema funciona, ¿qué necesidad hay de complicar la vida al ciudadano?