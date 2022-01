"Haber sido un etarra. Más todavía: el jefe de los etarras. Esas pequeñeces"

En el ámbito político-económico, y no pocas veces por encima de todo demagógico, se usa el concepto de ‘puerta giratoria’ para criticar a quien tras años en un gobierno, un parlamento o la cúpula de un partido, encuentra acomodo en alguna empresa. Entiéndase que no en su cadena de montaje, sino en butacas amables como las de los consejos de administración. El uso del recurso como azote resulta especialmente habitual por parte de Podemos , ese pregonero de nueva política con la fecha de caducidad ya vencida, quién sabe si porque poniendo todos los focos en los destinos posteriores ajenos pasarán desapercibidos los accesos directos a salario público de la cuadrilla, ya sea a modo de cargos o para engrosar los séquitos ingentes en los que cada vez más se están convirtiendo los gabinetes. Compañeros y compañeras de afiliación e incluso de enamoramiento, o amigos y amigas de la universidad o de la vida sin más, por el único mérito de ser compañeros o compañeras o amigos o amigas. Una autopista sin peaje.

El último jefe de ETA acaba de pasar a formar parte de la dirección de Sortu, que manda en la coalición EH Bildu. Al pamplonés David Pla le detuvieron en Francia en 2015 por pertenencia a asociación de malhechores, delito similar al de pertenencia a organización terrorista, cumplió condena hasta cuatro años después y cuatro años antes fue uno de los encapuchados lectores del comunicado con el que la banda anunció el fin de su violencia, su delirio que nunca debió haber empezado. Ahora asume oficialmente puesto orgánico en el partido político de la izquierda abertzale como nuevo responsable del Marco de Orientación Estratégica y vicesecretario general tercero. Si seguimos el hilo de las puertas giratorias, asusta ésta por un chirrido macabro que no repara el lubricante. Podemos no ha declarado nada en esta ocasión. Tampoco el socialismo, ni como PSOE a nivel nacional ni como PSN en Navarra. Es lo que tiene garantizarte gobernabilidades con socios que realizan semejantes fichajes: una consecuente obligación de taparte la nariz y la boca con la misma ausencia de principios que de vergüenza. Sí ha hablado Arnaldo Otegi, líder máximo abertzale, pero para decir circulen, aquí no pasa nada. “La paz no sería posible sin el concurso de gente como Pla”, ha manifestado, nueva muestra de que al final nos obligarán a darle las gracias a ETA por habernos perdonado la vida. “Yo quiero hablar del futuro”, ha continuado Otegi, molesto con que los medios de comunicación “resalten determinadas características de David y otras no”. Claro. Haber sido un etarra. Más todavía: el jefe de los etarras. Esas pequeñeces.

Entonces, a Sortu la conducen gente como Otegi y Pla y Sortu, antes conocida como Herri Batasuna, conduce Euskal Herria Bildu mientras espera que su coaligada Eusko Alkartasuna se diluya en el abrazo del oso. Absorción por desaparición. Contra esto asegura luchar desde Navarra Maiorga Ramírez, camino de convertirse en parlamentario eterno y enfrascado en las luchas intestinas de su partido, de donde quieren echarle. Enarbola una EA “fuerte” para evitar “su identificación exclusiva con la izquierda abertzale”. A buenas horas, mangas verdes.