"El reinicio de curso se presenta desconcertante"

El reinicio del curso académico 2021-2022 tiene lugar sin que las administraciones autonómicas competentes ni los responsables de los centros públicos o concertados conozcan a ciencia cierta con cuántas bajas por covid se encontrarán en las plantillas de docentes y no docentes y cuántas alumnas y alumnos no volverán a clase por ser positivos o estar pendientes de un test que lo descarte. Declarada la presencialidad en el aula como objetivo, la Comisión de Salud Pública, integrada por el Ministerio de Sanidad y los directores correspondientes de las comunidades autónomas, resolvió ayer recomendar que solo a partir de cinco positivos se proceda a confinar a los integrantes de una clase en educación infantil y primaria, mientras que el alumnado de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato se atendrán a las medidas individualizadas generales respecto a infectados y contactos directos, todo a la espera de que el calendario vacunal previsto por el Gobierno siga su curso. En Navarra, que estudiará este fin de semana el ajuste del protocolo covid para la vuelta a clase el lunes, la mitad de los niños de 5 a 11 años ya se han vacunado o tienen cita para hacerlo. El incremento diario de infecciones permite pronosticar que, aun en el caso de que la sexta ola llegue a su pico en breve, resultará difícil evitar que en enero y febrero se tensionen la vida escolar y académica. Aunque ello no sea en absoluto tan grave como la presión que la ola de ómicron generará sobre el sistema sanitario, de atención primaria y hospitalaria. El reinicio de curso se presenta cuando menos desconcertante. Una situación que invita a los responsables de Educación, a los equipos directivos y a la comunidad educativa a insistir en las medidas de prevención y adelantarse en lo posible a lo que pueda suceder con la epidemia durante el largo segundo trimestre del curso. La experiencia durante estos meses de crisis sanitaria ha dado muestras de la capacidad de respuesta y del buen hacer del conjunto de la comunidad educativa para convertir los centros escolares en entornos seguros en cuanto a transmisión del virus.