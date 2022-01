Djokovic es contrario a la vacuna. Y actual campeón del Open de Australia. La Federación Australiana ha explicado que el serbio recibió una exención médica para participar en el torneo. No sé el motivo. Pueden ser reacciones alérgicas, graves efectos secundarios tras la primera dosis o una enfermedad cardiaca reciente. Como Abascal, Nole no dice si se ha vacunado. No es el único, se han dado varias exenciones y lo que se alega con él es que falta algún papel. “No proporcionó las pruebas adecuadas”. Como la orden de abandonar el país, tras estar retenido en el aeropuerto, ha sido recurrida, lo mismo cuando salga este artículo ya está entrenando. Pero el elefante sigue ahí.

Portada de ayer de ‘The West Australian’: “No Vak, No Vax, No Way!”. Ni el ‘Marca’.

Después de estar unas horas aislado en el aeropuerto, el jugador pudo hablar con el presidente de su país, que se tomó el asunto como una lucha “por la justicia y la verdad”.

Más interesante es lo que dijo su padre: “Esta es una lucha por el mundo liberal, no es solo una lucha por Novak”. Suponiendo que la traducción sea correcta, esto hace volver la cabeza a Carl Schmitt. A los partisanos contra el Estado total. Superada la etapa liberal, el Estado total se inmiscuye en todas las esferas de la vida en sociedad. Todo sería político, también la vacuna. Rafa Nadal no es tan pedante como para recurrir a Schmitt con Djokovic. “Lo siento por él, pero sabía las condiciones hace meses. No digo lo que tiene que hacer nadie. Cada uno que haga lo que crea mejor para él, pero hay reglas y sin la vacuna puede haber problemas. Es libre para tomar sus decisiones, pero hay consecuencias”. Dirán que es la famosa sumisión de los españoles.