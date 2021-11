"El régimen castrista liquida toda contestación a la dictadura"

El régimen castrista que sigue monopolizando el poder en Cuba después de Castro no se limita a tratar de perpetuarse sobre sus propias bases sociales sino que necesita liquidar toda contestación a la dictadura. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel no ha mostrado signo alguno de apertura hacia los cubanos que reclaman más libertad, sino que esta es negada allá donde se expresa sin el plácet del régimen. La confesión pública de Yunior García, el líder de la plataforma Archipiélago que había anunciado que se manifestaría en solitario para evitar que la movilización del 15-N acabase en una redada masiva, lo dice todo sobre lo que pasa en Cuba. El recién llegado a España ha admitido haberse “quebrado” con el asedio al que fue sometido en su propio domicilio, y ha reconocido que no se esperaba tal situación. Había solicitado un visado para entrar en nuestro país ante el temor de acabar encarcelado. Pero fue el acoso sufrido tras su propósito de marchar sin nadie más ‘Por el Cambio’ lo que le impulsó a abandonar la isla. El régimen castrista sigue celebrando la salida de Yunior García de Cuba como el triunfo de un poder capaz de dejar en evidencia la debilidad de sus opositores. Pero en realidad, el Ejecutivo de Díaz-Canel demuestra así que una detención con habeas corpus puede ser más llevadera que el cerco al hogar propio orquestado por fuerzas de la seguridad del régimen. Es cierto que Yunior García debería dar más cuenta de las circunstancias de su viaje y de sus planes de futuro. Entre otras razones porque la dictadura a la que se enfrenta se está jactando de su huida para desconcertar a todos los cubanos favorables al cambio ya. Pero en cualquier caso los Gobiernos democráticos, la UE y España, no pueden hacer suyo el relato que pretende extender el régimen castrista, en cuanto a que lo ocurrido se reduce a una peripecia personal y poco más; a una falta de entendimiento puntual dentro de Cuba que habría terminado con la salida de Yunior García. El mundo democrático no puede requerir la existencia de una oposición sólida y estable frente al régimen castrista para considerarlo dictatorial.