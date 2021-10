"El optimismo será nuestra mayor cotización en bolsa para ser felices"

Observo que la sociedad no se ríe tanto. Una sociedad que no se ríe, que no rompe en carcajadas, o está enferma o tiene un dolor crónico que le genera tal estrés que reacciona huyendo, gimiendo o atacando. Esto no es vivir, esto es estallar de rabia y de melancolía con visos de incertidumbre. En definitiva, estamos desarrollando síntomas enfermizos. No hay palabra dada, no nos fiamos, no hay puntualidad, no nos importa nadie nada, falta seguridad, hay mucho miedo y falta confianza. Todo esto y mucho más es un aire viciado que se respira postpandemia. Lo dicen en la calle, en el bar, en la terraza y en el trabajo. No estamos siendo felices. Así no podemos seguir.

El optimismo, la esperanza, la ilusión, la utopía, el humor, la alegría… serán nuestra mayor cotización en bolsa para ser felices. Pero esto solo procede de uno mismo, del interior y del análisis personal que hagas de tu sencilla vida, que la llenes de brío, de responsabilidad y de entusiasmo, de lo que en resumen llamamos optimismo, el cual nos protege y aumenta el nivel de nuestro sistema inmune, generando -sin darnos cuenta-, un poder neurotrófico, que nos salva el cerebro y nos beneficia solamente con cambiar de actitud, con querer que eso sea a sí.

El optimismo es un valor que nos ayuda a podernos enfrentar a las dificultades con un ánimo más positivo y con cierto nivel de perseverancia, tratando y descubriendo lo más positivo que hay en las personas que nos rodean y las cosas con las que cada día nos enfrentamos. Poniendo emoción en aquello que hacemos o intentamos hacer, porque las emociones dan color a nuestra vida y filtran sin darnos cuenta muchas asperezas ridículas, que se convierten -sin emoción-, en obstáculos absurdos, taras que te hunden en la miseria del día a día. El humor y la emoción es tener una actitud siempre a mirar el lado más favorable y esperar los mejores resultados, porque la experiencia nos dice que, si evolucionamos de esta manera, las cosas funcionarán mejor y se sufre mucho menos. En definitiva es un optimismo inteligente. Por eso dicen los sabios que una persona optimista es una persona feliz y suele tener más éxito en la vida y mejor salud.

“La persona optimista espera resultados favorables y positivos de la vida. El talante optimista, el sentimiento positivo, la genuina alegría, la ilusión sin límites son los ingredientes necesarios para proteger la salud del individuo y prevenir el estrés” (Profesor Flórez-Lozano, JA.). El optimismo es un antídoto contra el miedo, contra insatisfacción y la desesperanza. Si no reforzamos el optimismo, van a durar más las consecuencias psicológicas de la pandemia que el propio virus.

Por eso se hace necesario oponerse a los pensamientos pesimistas que nos anulan y coartan. Intentemos ver casi siempre la parte menos mala de las cosas. Hay que confiar en la generosidad personal y en que la vida reportará siempre algún beneficio. Si se favorece con vínculos humanos, siendo agradecido a la vida, durmiendo bien, haciendo ejercicio sistemático y llevando una dieta equilibrada, y si además ayuda a alguna organización humanitaria le aumentará la felicidad y el optimismo personal, aunque nada pueda ofrecer, pero da su tiempo y su persona a su comunidad de forma desinteresada. Son fuentes sencillas, moduladores de un estilo de vida optimista que hace cambiar lo triste por algo especialmente divertido; además, sin darte cuenta serás un imán para atraer y contagiar tu esperanza, tu tranquilidad y alegría allí donde estés.

Por supuesto, que no será fácil, pero valdrá la pena. Recuerdo la frase de Churchill, que siempre me ha parecido muy práctica: “El pesimista ve dificultades en toda oportunidad y el optimista ve oportunidad en todas las dificultades”.