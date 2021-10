Las víctimas dan la espalda al Gobierno foral

El Gobierno de Navarra se encontró este miércoles, 20 de octubre, con la respuesta rotunda de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que no acudieron al acto convocado por el Ejecutivo foral por los 10 años del final de ETA. No estuvo ninguno de sus representantes, como tampoco lo hizo el principal partido de la oposición, Navarra Suma. ANVITE, Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo, argumentó su ausencia al considerar el acto como un “movimiento más” en el “blanqueamiento” de ETA y Bildu. Pero el Gobierno de coalición no parece inmutarse. El vicepresidente Javier Remírez considera que las víctimas habrían tenido sus razones para no acudir al acto, “las compartamos o no”. Es evidente que las tienen. Y las han reiterado por activa y por pasiva, aquí y en Madrid. Les resulta incomprensible que el Ejecutivo de María Chivite se apoye en EH Bildu para gobernar y sacar adelante sus políticas. Un apoyo que les convierte en rehenes de la izquierda abertzale. Que la declaración leída por la presidenta Chivite en el acto no incluyera la palabra “condena” resulta indigno, mientras se valoran “los pasos dados desde hace una década por la izquierda abertzale”. El uso sibilino y retorcido del lenguaje no esconde la realidad, que EH Bildu sigue sin condenar la barbarie, ni ha pedido perdón a las víctimas. Este Gobierno acaba de anunciar que Navarra impartirá la historia del terrorismo en los institutos desde el curso que viene. Es una gran noticia. Porque mostrando qué supuso la violencia terrorista, será más difícil de entender aún que se pueda gobernar con un partido como EH Bildu.