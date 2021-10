"Estamos ante un Reino Unido cada vez más debilitado y desunido"

Los abundantes episodios de mala fe por parte de Gran Bretaña que jalonaron la negociación del brexit legitiman para preguntarse cuál es el objetivo real del presidente Boris Johnson al plantear el último pulso a la Unión Europea a cuenta de su insatisfacción con la aplicación del Protocolo para Irlanda del Norte. Sobre todo cuando Londres ha obstaculizado al máximo el cumplimiento de este pacto e incluso se sabe que aspiró desde el principio a “tirarlo a la basura”. Y ahora que la Comisión Europea se aviene a proponer fórmulas para corregir disfunciones que puedan perjudicar a ciudadanos y empresas de Úlster, el Ejecutivo británico no espera a conocerlas para elevar su desafío y descubrir quizá su verdadero propósito en la pugna: sacudirse la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE, una agenda oculta que Europa no puede ni entrar a considerar. Bruselas acierta al situar en el centro de su preocupación a los norirlandeses; a todos ellos, y no solo los intereses de los unionistas por los que velan los conservadores de Reino Unido. Una parcialidad que tiene un riesgo: que la ciudadanía concluya que el mejor modo de continuar en el bloque comunitario sería uniéndose a la República de Irlanda. Ha pasado poco tiempo desde la “desconexión” británica, y comienzan a surgir algunos problemas, como la aplicación del protocolo en Irlanda del Norte o el desabastecimiento que padece el Reino Unido por la falta de conductores de camiones... Todo indica que las consecuencias más problemáticas nos acompañarán durante años, y va a depender de la actitud del Gobierno de Johnson su resolución de una manera racional. De momento, la posición del Ejecutivo británico, que se niega a cumplir los acuerdos de desvinculación, no contribuirá a resolver dichos problemas. Hay encuestas recientes que indican que hoy la mayoría de los británicos votaría por seguir en la Unión Europea. Los habitantes de la isla comienzan a comprobar que el divorcio entre Londres y Bruselas es un mal negocio, sobre todo para un Reino Unido cada vez más debilitado y desunido.