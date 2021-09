"Atrás la quinta ola, tenemos la oportunidad de fortalecer el sistema de salud"

La pandemia sorprendió a todos, y también obviamente al sistema sanitario español, hasta el punto de acaparar la inmensa mayor parte de su potencial, especialmente el de la sanidad pública, desbordada por la avalancha de enfermos graves de covid-19 que saturó la capacidad de todas las instalaciones y medios. Ahora, el Ministerio de Sanidad, con información aportada por la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, ha dado a conocer que 399.444 ciudadanos que necesitaban ser intervenidos quirúrgicamente en este año por diversas dolencias no pudieron ser atendidos. Los datos en Navarra dibujan una situación similar: la lista quirúrgica supera los 6.600 pacientes; y 750 navarros llevan más de seis meses esperando una intervención; hay 56.000 personas que esperan una primera consulta, cuando el médico de familia envía al paciente a que le vea un especialista, y el 70% de ellas todavía no tiene cita para la consulta; pero no sólo es el número sino el tiempo de espera, que ha pasado de 64 días de media a 77 días. La sanidad española y navarra no estaban preparadas, obviamente, para soportar una avalancha como la provocada por la pandemia, y algo semejante ha sucedido en todos los países desarrollados del mundo. Con todo, la lección ha de ser aprendida, y aunque es absurdo pretender que tengamos siempre en reserva equipos dispuestos a responder al instante a nuevas plagas, sí es preciso que la sanidad tenga en reserva medios materiales y métodos de organización que faciliten una respuesta más rápida a nuevas pandemias, sin que ello signifique el abandono casi absoluto de las demás especialidades de la medicina convencional. En estos momentos en los que España parece dejar atrás la quinta ola y recuperamos progresivamente cierta normalidad, tenemos la oportunidad de fortalecer el sistema de salud y recuperar recursos que aminoren las listas de espera. Resolver las preocupaciones de esos miles de ciudadanos que sufren un problema de salud y esperan la cita de un especialista debe volver a ser prioritario.