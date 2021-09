"Contra la homofobia sin inquina partidaria"

La constatación del incremento de los ataques de odio contra personas LGTBI no puede quedar empañada a causa de la simulación de un delito de esa naturaleza en su expresión más lamentable por parte de un joven en Madrid. La denigrante actuación de éste en ningún caso debería ocupar el espacio que la inquietante realidad demanda del interés ciudadano. Cada año crecen y se agravan los delitos de odio contra personas en las que sus agresores se ceban por su orientación sexual. Y se estima una alta tasa de infradenuncia por los temores que genera la exposición pública de la propia condición sexual, el miedo a que ello desemboque en una espiral sinfín de revictimización y el escepticismo ante el recurso a la ley. Tristemente, el episodio del denunciante fraudulento del caso de Malasaña puede retraer a muchos ciudadanos de reivindicar su verdad, de reclamar sus derechos, frente a los estigmas sociales. Una sociedad que recibió como verosímil el ataque por parte de ocho encapuchados a un joven que tendrían identificado como gay podría echarse unos pasos atrás en la defensa inexcusable de su propia diversidad. Es en momentos así donde se requiere institucionalidad y se demanda una respuesta unánime para dejar claro que son la libertad y los derechos de todos los que han de rescatarse frente a la homofobia. La inquina y el enfrentamiento sin tregua entre los principales partidos ciegan el entendimiento y convierten los problemas que aquejan al conjunto del país en banderas y “contrabanderas” de parte. Las izquierdas, haciendo acopio de todas las diversidades hasta dar lugar a pugnas intestinas, y las derechas saliéndose por la tangente al reducirlo todo a una querencia identitaria del otro bloque que no respondería a nada socialmente tangible. La comisión sobre los delitos de odio convocada de urgencia el pasado viernes por el presidente Sánchez sirvió para conocer que el Ministerio del Interior creará grupos especiales de Policía para perseguir estos delitos. Pero además de ello, los principales partidos políticos deben demostrar altura de miras y no hacer una inadminisible instrumentalización de causas de tamaño calado.