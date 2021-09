Preocupación en Volkswagen Navarra

La pasada semana la presidenta navarra, María Chivite, volvía a insistir en el trabajo que están haciendo desde el Gobierno para que VW Navarra sea un pilar estratégico en la producción del vehículo eléctrico a partir de 2025. “A Landaben le va a ir bien”, aseguraba la presidenta. Sin embargo, las informaciones que están llegando desde Alemania no son tan optimistas y están generando preocupación en la planta de Landaben. El mensaje de que va a haber un excedente de trabajadores fijos en la factoría navarra en los próximos años suscita una gran inquietud en la plantilla y la incertidumbre de qué vehículo eléctrico y cuantas unidades se prevén producir en Landaben. Decisiones que repercuten directamente en el trabajo de la planta y el de toda la industria auxiliar, que suma más de 10.000 trabajadores. Seguramente se trata del mayor desafío que tiene el Gobierno foral y Navarra en estos momentos, garantizar el futuro de la factoría de Volkswagen, una de las más eficientes y rentables del grupo. Y este bagaje debe servir para no descartar la instalación de la fábrica de baterías que la compañía alemana ha previsto para suministrar a sus propios vehículos pueda ubicarse también en la Comunidad foral, lo cual favorecería el mantenimiento de los puestos de trabajo. Por eso, por todo lo que nos estamos jugando en esta transformación del sector de la automoción, no se entiende que todavía no se haya atendido la reclamación de los sindicatos UGT y CC OO de constituir una mesa de trabajo con todos los agentes implicados -Gobierno central, foral, la dirección de VW y sindicatos-, donde se planteen las necesidades para la producción del vehículo eléctrico en la factoría navarra. Existen muchas dudas sobre la posición que va a adoptar el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la pugna que se está librando entre las plantas de Landaben y Martorell por asegurarse la producción del coche eléctrico en las mejores condiciones. Los intereses del presidente Sánchez y los peajes que le exigen los grupos independentistas catalanes para mantener el apoyo a su gobierno, lamentablemente, no ofrece la confianza deseada.

Es necesario constituir una mesa de trabajo con todos los agentes implicados